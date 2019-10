Parlamentari M5s, patto non è da buttare

Non si nascondo che il M5s esce dalle elezioni in Umbria con una sconfitta ma i parlamentari Stefano Lucidi e Filippo Gallinella non "colpevolizzano" il patto civico con il Pd. Anzi. "Come per scalare una montagna bisogna essere però allenati e avere bel tempo" ha detto l'on.

Gallinella all'ANSA. "Si può pesare di riproporlo ma con determinate condizioni" ha sostenuto il sen. Lucidi.

"Il risultato dell'Umbria era 'atteso' - ha detto detto ancora Lucidi - anche se per le dimensioni la sconfitta è andata al di là. Il patto non va però colpevolizzato. Il minimo sindacale c'è stato".

E' ancor più nettamente schierato per le alleanze nelle regioni anche l'on. Gallinella. "In tutte le Regioni dove si è votato e siamo andati da soli - ha detto - abbiamo perso, anche dove abbiamo raggiunto il 35-40%". "In Umbria - ha aggiunto - potevi tentare ci vincere con il 'patto', cercare di entrare nella stanza dei bottoni. Se non vuoi stare solo all'opposizione devi fare alleanze".