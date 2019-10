Elezioni Umbria: affluenza cresce del 4% rispetto al 2015. Dati definitivi alle 12 per i 92 comuni, 19,55%

Elezioni in Umbria: si vota per scegliere il presidente della Regione. Cresce nettamente, di oltre quattro punti, l'affluenza al voto rispetto alla precedente consultazione: alle 12 ha infatti votato il 19,55% degli aventi diritto contro il 15,39% del 2015. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno in base ai dati dei 92 comuni. La percentuale è del 19,68 in provincia di Perugia (15,65) e del 19,19 (14,64) in quella di Terni.

Sono stati aperti alle ore 7 i seggi elettorali per le elezioni regionali in Umbria. Sono 703.595 gli elettori chiamati oggi al voto in 1.005 seggi, che resteranno aperti fino alle ore 23. Subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.

Si sono insediati regolarmente i 1.005 seggi elettorali (710 in provincia di Perugia e 295 in quella di Terni) in cui i 703.595 elettori umbri potranno esprimere il proprio voto per eleggere il Presidente della Giunta regionale e i 20 consiglieri che formeranno l'Assemblea legislativa regionale della undicesima legislatura (2019-2024) in base alla legge elettorale regionale (l.r. 23 febbraio 2015 n. 4).

Gli elettori sono 521.960 in provincia di Perugia (252.883 uomini e 269.077 donne) e 181.635 in quella di Terni (87.327 uomini e 94.308 donne). Nel capoluogo di regione, Perugia, gli elettori sono 128.556 (61.456 uomini e 67.100 donne); a Terni sono 87.733 (41.695 uomini e 46.038 donne).

Normativa, documenti, istruzioni, facsimile della scheda di votazione, manifesto delle candidature a presidente e delle liste elettorali sono pubblicati sul portale della Regione Umbria, all'indirizzo www.regione.umbria.it .