Più bus per Fiera morti e Defunti

Più autobus a disposizione dei visitatori della tradizionale Fiera dei morti di Perugia, dal primo al cinque novembre, e per raggiungere i cimiteri cittadini per la solennità dei defunti. I servizi di Busitalia (Gruppo FS italiane) saranno infatti incrementati per rendere più agevole raggiungere i tre spazi della Fiera, Pian di Massiano, Piazza del Bacio e Centro Storico.

Venerdì uno e domenica tre novembre, ad integrazione dei normali collegamenti festivi - ha reso noto Busitalia -, saranno attivate corse speciali delle linee F e G.

Offerta rinforzata anche per le visite ai cimiteri cittadini: il primo novembre quelli di Monterone e di Ponte della Pietra saranno collegati da due linee speciali, CM1 e CM2.

Al potenziamento dell'offerta per la Fiera dei morti si affiancano biglietti a "prezzi vantaggiosi" (3,50 anziché 5,40). I biglietti avranno la dicitura "Speciale fiera".