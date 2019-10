Un biografia dedicata Marianna Boccolini

Sarà presentata alla biblioteca comunale di Terni, lunedì 28 ottobre alle 16, la biografia di Marianna Boccolini, diciottenne narnese, studentessa del liceo classico Tacito di Terni scomparsa nell'estate del 2010.

Scritta da padre Massimo Reschiglian, raccoglie testi, alcuni inediti, tratti dai suoi scritti più intimi e testimonianze dirette di amici, educatori e conoscenti, che la ritraggono come giovane innamorata della vita, che ama "non pretendendo di essere amata", convinta, come lei stessa afferma, che "la pace, la gioia, la bontà inizia nei piccoli luoghi, inizia da noi".

All'incontro darà la sua testimonianza anche Maria Letizia Tomassoni, la mamma di Marianna.

La biografia ha l'intento di far conoscere l'esperienza umana e di fede di Marianna, e - spiegano i promotori della presentazione - intende "offrire alla sete di verità e libertà che abita il cuore di tanti ragazzi una proposta di vita, riuscita e felice". "È una storia che vale la pena di raccontare - spiega padre Reschiglian -, una luce che non può rimanere nascosta e che vorrei tanto arrivasse al cuore dei giovani, come una lettera d'amore scritta da una loro coetanea, che ha trovato nell'Amore, vissuto nelle ordinarie circostanze della vita e nella semplicità delle relazioni, la risposta alle domande più profonde, ai desideri più grandi, ai dubbi e alle amarezze che inquietano tanti giovani e che possono dirottare la loro vita sulle strade buie del non senso e della felicità illusoria".

