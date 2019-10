A Villa umbra da appalti a ricostruzione

Sviluppo urbano, corretta gestione di gare ed appalti, novità per il pubblico impiego e ricostruzione nelle aree terremotate sono i temi al centro del piano formativo a catalogo proposto per il mese di novembre dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Si comincia l'8 novembre a Vallo di Nera con il seminario gratuito "Smart Cities: strumenti per la gestione e lo sviluppo delle aree urbane per città di medie e piccole dimensioni".

Interverrà Mauro Annunziato, direttore divisione "Smart energy" dell'Enea. Il seminario è parte del ciclo formativo "Finanziamenti e strumenti digitali per i Comuni umbri" promosso da Anci Umbria e Fondazione Ifel, Istituto per la finanza e l'economia locale, in collaborazione con la Scuola umbra.