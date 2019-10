Mostra del tartufo a Città di Castello

Tartufi record, "showcooking" e spettacoli alla Mostra del tartufo bianco di Città di Castello, dal primo al 3 novembre, che per festeggiare le 40 edizioni presenta un super cibo, il Trifola Finger food, con la trifola dell'Alto Tevere, il Parmigiano Reggiano e la Patata deco di Pietralunga.

Il programma della 40 Mostra del Tartufo di Città di Castello è stato presentato in Provincia a Perugia.

Tanti gli appuntamenti: fra gli altri, il mercato in piazza Matteotti. In piazza Gabriotti le eccellenze italiane, in largo Gildoni lo showcooking Parola di Chef, dove si avvicenderanno chef, degustazioni, lo Slow food. Grazie al maestro Fabio Battistelli, che ne è curatore, tornerà "Sulle note del tartufo bianco", con musica e intrattenimento che prevede anche la presenza di Dario Vergassola nella giornata conclusiva.

Confermata anche la Card Musei, che nei giorni del Tartufo, permette l'ingresso agevolato a tutte le strutture museali cittadine.