Robert Parker, risultato storico Caprai

(ANSA) - PERUGIA, 21 OTT - Sono stati resti noti i punteggi assegnati dalla critica per l'Italia della rivista Wine Advocate, Monica Larner, ed è un risultato storico per l'azienda agricola Arnaldo Caprai che si è vista posizionare 10 dei suoi vini oltre i 90 punti dalla rivista americana firmata Robert Parker. Tra i premiati tutte le referenze di Sagrantino dell'azienda e anche la Cuvée Secrète, nata nel 2012 e che ogni anno unisce il meglio della produzione a bacca bianca della cantina di Montefalco in un blend, come dice il nome, assolutamente segreto.

"Questi prestigiosi voti assegnati ai nostri vini - dice Marco Caprai - rappresentano in primis una grande soddisfazione per tutta l'Umbria oltre che per l'azienda e ci dicono che il percorso che stiamo portando avanti insieme al nostro enologo Michel Rolland sta portando frutti importanti". Marco Caprai e Rolland stanno infatti cercando di studiare e comprendere in modo sempre più completo le caratteristiche della delicata uva Sagrantino.