Ad Assisi lotta a inquinamento acustico

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 21 OTT - La polizia municipale di Assisi ha dichiarato guerra al rumore e in sei mesi ha elevato 24 verbali a carico di motociclisti che viaggiavano sulle due ruote dai motori "truccati".

Da aprile infatti, su disposizione dell'amministrazione comunale che ha raccolto le segnalazioni di tanti cittadini, i vigili urbani si sono dotati del fonometro per rilevare la pressione sonora dei motocicli. In pratica la strumentazione omologata, che è altamente tecnologica, rileva il grado di rumorosità che fuoriesce dai gas di scarico e confronta il dato con quanto riportato nella carta di circolazione del veicolo. Se c'è discordanza a livello di decibel allora scatta la sanzione. Con la dotazione di questo sistema l'amministrazione comunale - spiega una sua nota - vuole fare tutto il possibile per ridurre l'inquinamento acustico derivante dai gas di scarico, ma il fonometro può essere utilizzato anche per combattere i rumori prodotti dai locali pubblici. L