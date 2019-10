Bonafede, marcia in più progetto civico

"Il progetto di una lista civica in cui viene portato avanti il bagaglio di esperienza, competenza e passione accumulato da cittadini e non da politici di professione può dare una marcia in più all'Umbria": lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che con la famiglia ha visitato Eurochocolate, a Perugia. Prima ha incontrato il candidato presidente alla Regione del patto civico Pd-M5s Vincenzo Bianconi.

"Questa è una terra meravigliosa che merita veramente tanto" ha sottolineato Bonafede con l'ANSA. Ha quindi spiegato che le forze politiche "hanno fatto un passo indietro". "Trovano - ha aggiunto - candidature molto valide come quella di Bianconi e un programma che al là di ogni tipo di ideologia è quello che chiedono i cittadini. Questa fa veramente la differenza".

"Tutti si chiedono - ha affermato ancora il ministro - in quale altre regioni si potrà fare un'alleanza come in Umbria, se ci sono grandi strategie ma in questo momento c'è la voglia di fare bene per l'Umbria".

