"Utile" supporto psicologico per 90% umbri

Per il 90% dei cittadini dell'Umbria, sulla base dei nuovi Livelli essenziali d'assistenza, risulta utile il supporto psicologico, ma il 76%, nel pubblico, non ha trovato adeguate risposte. I dati emergono dalle analisi dell'Osservatorio Salute Psicologica in Umbria istituito dall'Ordine regionale degli Psicologi, che ha presentato parte delle ricerche svolte in occasione del convegno "La psicologia nelle cure primarie, i risultati del progetto Psicup", organizzato a Perugia, a palazzo Cesaroni.

"Psicup" è una sperimentazione promossa dalla Regione (DGR. 135 del 20/02/17), accolta dalle Usl del territorio, che ha previsto la sinergia fra psicologi e medici di medicina generale per una presa in carico globale dei pazienti nell'ambito delle cure primarie.

Il progetto è stato sostenuto dall'Ordine degli psicologi che ha coinvolto l'Università degli Studi di Perugia per la valutazione degli esiti.