Estetiste in corsia per malate di tumore

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 16 OTT - "E' un ulteriore servizio per le pazienti di oncoematologia dell'ospedale di Foligno la possibilità di sessioni prettamente estetiche accanto a quelle per mitigare gli effetti collaterali della chemioterapia". Lo ha detto la dottoressa Monica Sassi del reparto oncoematologico del San Giovanni Battista parlando della presenza, ogni lunedì in ospedale, di estetiste che hanno seguito un corso di formazione specifico (circa 7 mesi). Le estetiste sono state formate con lezioni di psiconcologia per consentire loro di interagire con i pazienti nel migliore dei modi. Nel corso della presentazione del servizio è stato sottolineato come le stesse estetiste abbiano ricevuto tanto in termini di esperienza personale e professionale dal rapporto con le pazienti. E' stato inoltre annunciato che nei prossimi giorni - nell'ottica della prevenzione - verrà illuminato di rosa il palazzo comunale con l'obiettivo della sensibilizzazione delle donne per il tumore.