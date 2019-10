Arrestato a Perugia ricercato in Usa

La guardia di finanza ha arrestato a Perugia un ventisettenne di origini romene risultato destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Us District court, Southern district of New York, per truffa telematica, bancaria e furto d'identità.

Il giovane viveva a Perugia da diversi anni, svolgendo lavori saltuari. E' stato bloccato dai militari del Gruppo investigazione criminalità organizzata, il Gico, in collaborazione con l'Interpol e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del ministero dell'Interno, nell'ambito di una operazione su scala mondiale.

Secondo le autorità americane, il ventisettenne farebbe parte, dal 2014, di un'associazione a delinquere a carattere internazionale specializzata nello skimming, un particolare tipo di truffa che consiste nella manomissione dei lettori di bancomat o carte di credito, al fine di carpire i dati dell'utente e di spiare il pin per poi prelevare denaro dai conti correnti delle ignare vittime.