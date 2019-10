Conte, Lega? Con i like non si governa

(ANSA) - TIRANA, 15 OTT - "Non vedo perché un'elezione regionale possa minare la stabilità del Governo, che lavora per il bene degli italiani, degli umbri come dei siciliani o dei friulani. Salvini continua con questa sua narrazione, mi permetta di esprimere più di qualche perplessità su questo corso salviniano della Lega, basato sulla propaganda e sulla spasmodica ricerca di slogan e consensi. Auguro buon voto agli umbri ma con i 'like' non si governa e non si va lontano". Lo dice il premier Giuseppe Conte da Tirana conversando con l'ANSA sugli eventuali effetti del voto in Umbria.