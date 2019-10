Tifosi donano fondi a scuola ospedale

Un gruppo di tifosi del Perugia si è recato alla scuola all'interno dell'ospedale di Perugia frequentata dai bambini in cura per malattie oncologiche per consegnare alla maestra Melania Scarabottini il ricavato di una raccolta fondi. Denominato "Associazione anonimi perugini anche negli anni scorsi si è distinto per donazioni sempre all'oncoematologia pediatrica.

Nella mattinata di lunedì una rappresentanza di tifosi, capeggiati da Sara, ha consegnato - riferisce il Santa Maria della Misericordia - un assegno di 1.500 euro che verranno utilizzati per le gite scolastiche. Con i sei rappresentanti del club c' era anche l'attaccante del Perugia Diego Falcinelli, che si è trattenuto a lungo con i 20 studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. Presenti gli operatori sanitari e il coordinatore infermieristico Lorenzo Duranti. Immancabili le foto ricordo e l'impegno dei tifosi di tenere un costante collegamento con i bambini che stanno combattendo la leucemia. (ANSA).