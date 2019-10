Medici insegnano a salvare i bambini

Pediatri in piazza, a Perugia, per insegnare a salvare i bambini da soffocamento e arresto cardiaco. L'appuntamento è domenica 13 ottobre al gazebo di piazza della Repubblica.

Seicento "camici bianchi" della Società italiana di pediatria d'urgenza domenica 13 ottobre saranno impegnati in tutta Italia in dimostrazioni pratiche sulla disostruzione da corpo estraneo e rianimazione cardio-polmonare per i bambini vittima di incidenti o per altre cause. All'iniziativa partecipano anche i medici della Pediatria dell'Azienda ospedaliera di Perugia - che riferisce dell'iniziativa -, coordinati dai dottori Edoardo Farinelli e Luigi Ferrero. I pediatri saranno al gazebo dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.

"L'iniziativa si ripete oramai da tempo e sicuramente è servita ad alzare il livello di conoscenza di problematiche che possono essere risolte dai genitori, insegnanti e quanti hanno la responsabilità di occuparsi degli adolescenti" ha spiegato Farinelli.