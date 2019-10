Il col. Marco Sivori torna in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 OTT - Il colonnello Marco Sivori torna in Umbria. L'ufficiale, già comandante della compagnia di Assisi, ha assunto l'incarico di comandante del nucleo informativo del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Perugia.

Il col. Sivori, assieme al comandante del reparto operativo, col. Antonio Morra - di cui è vice - si è recato nella questura di Perugia per incontrare i vari dirigenti per un cordiale incontro istituzionale.

In quella sede, i due ufficiali - riferisce una nota dell'Arma - hanno condiviso "la basilare importanza della sinergia tra le forze dell'ordine che caratterizza il territorio della provincia di Perugia".

Il nuovo comandante del nucleo informativo è operatore del gruppo intervento speciale (Gis), Reparto d'elite dei carabinieri, specializzato nella liberazione di ostaggi, risoluzione delle più difficili situazioni e operazioni speciali di antiterrorismo in patria e all'estero.