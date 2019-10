Eurochocolate al via a Perugia

"Attaccare bottone" usando il cioccolato "per recuperare la socialità tra le persone" e anche per "omaggiare" gli otto candidati alla presidenza della giunta regionale dell'Umbria. Il programma dell'imminente edizione di Eurochocolate (18-27 ottobre) - #attaccabottone è il claim - è stato presentato insieme alle tavolette di cioccolato personalizzate dedicate ai candidati, "che potranno ritirarle presso le Le Logge di Braccio" ha annunciato il presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci, con i nomi e la foto in evidenza di Donatella, Vincenzo, Antonio, Claudio, Emiliano, Giuseppe, Martina, Rossano.

La data delle elezioni regionali umbre coincide, infatti, con la giornata conclusiva della kermesse. Una circostanza insolita che ha costretto tutti gli organi competenti, come la prefettura e la questura, a porre in essere delle misure appositamente dedicate ai due eventi: ci sarà anche l'individuazione della nuova sede del seggio elettorale in sostituzione a quello tradizionale a Palazzo dei Priori.