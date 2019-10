Meloni scommette "solo su vittoria" in Umbria

Scommette "solo sulla vittoria" della candidata presidente Donatella Tesei e del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Umbria, Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia che presenta una lista guidata dal capogruppo uscente in Assemblea legislativa Marco Squarta.

Lo ha detto nel corso di un'iniziativa a Perugia.

"Su quanto sia il margine della vittoria - ha detto Meloni - dipenderà da quanto saremo credibili in questa campagna elettorale e quanto sarà credibile il nostro progetto. Le battaglie non si vincono mai in partenza ma quando vengono combattute". "Noi - ha sostenuto ancora la leader di FdI - siamo qui per dare all'Umbria una amministrazione che possa occuparsi delle tante emergenze di questa regione, dalle infrastrutture alla natalità, dalle imprese che chiudono all'agricoltura fino al turismo, perché non c'è nessun turismo se non puoi arrivare comodamente in Umbria. Una regione straordinaria ma completamente isolata che si sta invecchiando e che si sta impoverendo".