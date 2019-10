Fiom, serve assetto definitivo Ast

La Fiom Cgil "rivendica sempre con più forza il bisogno di arrivare ad un assetto definitivo e ad un piano industriale degno di questo nome per Ast, di quattro o cinque anni". Lo ha detto la segretaria generale della Fiom Cgil nazionale, Francesca Re David, parlando ai giornalisti ai cancelli dell'acciaieria di Terni in occasione della sua visita in fabbrica.

La sindacalista ha incontrato l'amministratore delegato di Ast, Massimiliano Burelli, che l'ha poi accompagnata in un tour dei reparti dello stabilimento. Poi ha partecipato all'assemblea provinciale del sindacato dei metalmeccanici, sempre in fabbrica.

Re David, dopo aver espresso apprezzamento per l'attenzione dell'azienda riscontrata sui temi della sicurezza e dell'ambiente, ha sottolineato "l'incertezza che da tempo riguarda la casa madre ThyssenKrupp e che si riverbera su Ast".