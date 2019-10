Sequestrata residenza per anziani

Gestione di struttura priva di autorizzazione, abbandono di persona incapace e maltrattamenti sono i reati contestati ad una brasiliana di 53 anni, regolare in Italia e incensurata, denunciata dalla polizia di Terni con l'accusa di avere gestito una residenza per anziani non autorizzata. La struttura, un appartamento nei pressi della stazione ferroviaria pubblicizzato sui social network, è stata sequestrata su disposizione del gip, al termine di una breve indagine.

Ad individuarla la squadra mobile, a seguito del ricovero di un anziano ospite soccorso dal 118. All'interno dell'abitazione, risultata completamente priva di autorizzazione, con tre camere da letto e ambienti comuni, con sei posti letto disponibili e priva di dispostivi o presidi medici, oltre alla titolare gli agenti hanno trovato una novantenne, non autosufficiente, che - secondo quanto riferisce la questura - ha confidato ai poliziotti di essere stata lasciata sola in casa più volte ed, in passato, anche percossa dalla titolare.