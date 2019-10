Elezioni regionali in Umbria, Tesei ospite del Forum ANSA

La senatrice Donatella Tesei, candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione Umbria, è stata ospite di un Forum ANSA, intervistata dal direttore dell'Agenzia Luigi Contu e da due colleghi della redazione.

Il "lavoro al primo posto" nel programma di Donatella Tesei candidata presidente della Regione Umbria per il centrodestra, ha detto nel forum all'ANSA con il direttore Luigi Contu. Nel corso del quale ha anche lanciato l'idea di dare vita a una fondazione che possa raccogliere studi e brevetti, per "fare da volano all'internazionalizzazione e portare le aziende a investire nella regione". Secondo Tesei, in base agli ultimi dati disponibili, "la fascia media della popolazione e i giovani vivono sempre di più situazioni di povertà". "E' necessario dare lavoro - ha aggiunto - e questo lo produce l'industria, il manifatturiero, l'agricoltura e gli altri settori produttivi. Bisogna quindi sostenere le imprese. E' la via maestra". Tesei ha quindi sottolineato la necessità di "cambiare passo" in questo ambito, creando le condizioni perché si abbia anche la percezione "che il lavoro si può trovare in Umbria" ma anche di "semplificare". "Un lavoro complesso - ha aggiunto - ma la missione sulla quale puntare". "Bisogna creare - ha sottolineato Tesei - sinergia tra imprese, scuola e università in modo che le eccellenze riaffiorino. Stiamo quindi pensando alla fondazione che raccolga studi e brevetti per un trasferimento tecnologico capace non solo di valorizzare studi e brevetti sul territorio ma anche - ha concluso Tesei - di fare da volano".

Immagina una sanità che per alcuni ambiti è da "riportare più vicina ai territori" la senatrice Donatella Tesei. "E' fatta da professionisti bravi e preparati ma bisogna riportare il merito al primo posto" ha detto intervistata in un video forum dell'ANSA. "La popolazione umbra - ha ricordato Tesei - è in gran parte anziana. Sono quindi necessarie strutture di prossimità, vicine alla gente, per alcuni servizi. Evitando che tutto confluisca negli ospedali". "Serve poi - ha detto ancora la candidata del centro destra - un sostegno per la natalità e per le famiglie. Ma anche per far diminuire in modo drastico le liste di attesa, fino ad arrivare a zero".

Se sarà eletta presidente della Regione punterà a promuovere l'Umbria del turismo "come un brand unitario" la senatrice Donatella Tesei. Lo ha spiegato intervistata dall'ANSA in un video forum in vista della consultazione. "L'Umbria - ha sostenuto Tesei - è una regione piccola con tante cose belle. Ci sono possibilità di crescita importanti ma finora la promozione del territorio è stata frammentaria. Va invece fatta ad alti livelli".

Si tratta del primo Forum dell'ANSA dedicato ai candidati presidente della Regione Umbria, dove le elezioni sono in programma il 27 ottobre.

