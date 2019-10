Cassero vince Quintana della solidarietà

La "Quintana della solidarietà" in favore delle popolazioni terremotate di Norcia è stata vinta dal rione Cassero di Foligno.

"Speriamo sia stata un'emozione 'irripetibile', perché fatti come quelli accaduti tre anni fa non accadano più", ha detto il cavaliere vincitore, Luca Innocenzi. che ha auspica una ricostruzione più veloce "perché la gente che vi abita merita tutto il bene del mondo".

Domenico Metelli, presidente dell'Ente Giostra ha invece sottolineato "il cuore grande dei quintanari". "Sempre pronti - ha aggiunto - a dare una mano concreta a chi ha bisogno e questa giostra ne è stato un esempio concreto".

Il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, ha voluto rimarcato l'importanza di "un gesto di solidarietà come questo che ci dà la forza di continuare a sperare in un domani migliore".

A fare gli onori di casa è stato il sindaco Stefano Zuccarini che ha anche ricordato quanto accadde a Foligno col sisma del 1997.