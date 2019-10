Gasbarro, forza cambiamento in tutti noi

(ANSA) - NARNI (TERNI), 6 OTT - "La vera forza del cambiamento è in ognuno di noi e nelle scelte che facciamo. Il genere umano è come il sistema cellulare che decide di lavorare insieme. Ogni piccola azione può fare la differenza". Così Federica Gasbarro, la giovane biologa invitata al summit dell'Onu, oggi all'Umbria Green Festival a Narni.

"L'ambientalismo - ha aggiunto Gasbarro - deve dialogare con lo sviluppo senza radicalismi. A noi interessa il progresso, non vogliamo tornare indietro. Chi si batte affinché la questione climatica sia al centro dell'azione politica lo fa per un mondo migliore".

Presenti alla conferenza a Narni, moderata dal giornalista del Tg1 Marco Frittella, oltre cento automobilisti che hanno scelto di muoversi con vetture 100% elettriche come Tesla e Nissan. Tra gli ospiti uomini del mondo della scienza e dell'ambientalismo.