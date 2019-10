(ANSA) - PERUGIA, 6 OTT - Di nuovo un'auto in fiamme, a Perugia.

E' successo in via Chiusi. L'allarme ai vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto, è arrivato intorno alle 5.45 di domenica mattina.

Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti. Altri episodi analoghi erano avvenuti di recente nel capoluogo umbro.