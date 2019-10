Di Maio, Umbria non è trofeo elettorale

(ANSA) - TERNI, 6 OTT - "Non voglio che l'Umbria diventi un trofeo elettorale": lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a margine della sua visita alla Novamont di Terni.

"La mia impressione - ha aggiunto - è che qualcuno voglia usare l'Umbria solo per sbandierare il giorno dopo le elezioni 'ho vinto, hanno perso' oppure qualcun altro voglia dire che il voto dei cittadini umbri debba essere il modo per rivendicare qualcosa della politica di Roma". "Qui siamo a lavorare per gli umbri e il programma non deve essere un programma di governo a Roma, ma - ha concluso - un programma di governo per queste aree".

Di Maio nel suo tour umbro ha fatto visita anche la Cascata delle Marmore. "Ci ero stato a otto anni, è davvero tutto molto bello" ha detto Di Maio, accompagnato, in alcuni tratti mano nella mano, dalla fidanzata Virginia Saba.