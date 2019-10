Di Maio alla Giostra dell'Arme

(ANSA) - TERNI, 6 OTT - "Ho passato una bellissima serata con Vincenzo Bianconi a San Gemini, che questa notte era animata più che mai dalla Giostra dell'Arme. È stata davvero una bella esperienza scoprire questa antica tradizione umbra, l'ennesima del nostro splendido Paese". Lo ha scritto il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio in un post nella sua pagina Facebook.

"Quel che poi mi piace - ha aggiunto - sono i tantissimi giovani che si incrociano per le strade in queste occasioni o che lavorano fino a tarda notte proprio alla buona riuscita della festa. È un buon segno, quello di un'Italia orgogliosa delle proprie radici, capace di tramandarle con gioia di generazione in generazione". Di Maio è oggi in Umbria dove incontra i lavoratori e i vertici aziendali dello stabilimento di Terni di Novamont. E' prevista poi una visita alla Cascata delle Marmore.