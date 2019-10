Salvini, in arrivo 30 migranti a Terni

(ANSA) - PERUGIA, 5 OTT - "Siamo pronti a schierarci con i sindaci della provincia di Terni per impedire il ritorno dell'invasione. Il governo non pensi di riempire l'Italia di clandestini, facendo ripartire un business miliardario, alle spese dei cittadini. Sindaci e governatori della Lega diranno di no": così il segretario della Lega Matteo Salvini commenta su Facebook l'arrivo di 30 immigrati, sbarcati negli ultimi giorni in Sicilia, nelle strutture di accoglienza del territorio ternano.

"Li fai sbarcare, poi fatalmente arrivano in tutta Italia (alla faccia degli 'accordi europei')" continua Salvini in un secondo post, in cui allega la circolare del ministero dell'Interno che dispone la ridistribuzione. "Da Agrigento ne arriveranno: 30 in provincia di Ancona, 30 ad Avellino e 30 a Terni. Sono le prime tre regioni a sperimentare la 'Cura Conte'". "Gli italiani - aggiunge, fra l'altro - sapranno darvi le risposte che meritate, a partire dal 27 ottobre in Umbria".



Data ultima modifica 05 ottobre 2019 ore 18:22