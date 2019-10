Obesity day, "Confessioni dietetiche"

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 5 OTT - In occasione dell'Obesity day, la giornata nazionale di sensibilizzazione sull'obesità organizzata dalla Fondazione italiana di dietetica e nutrizione clinica Adi, il 10 ottobre dalle 9 alle 12, gli studenti dell'istituto Alberghiero di Assisi diventano protagonisti di un momento di riflessione grazie al progetto "Confessioni dietetiche", cui hanno partecipato all'interno della scuola descrivendo in modo anonimo i loro "peccati" sia nel mangiare che nel bere.

Gli elaborati sono stati esaminati da esperti dietisti e nutrizionisti, che utilizzeranno queste informazioni nel corso della giornata, per avviare un dibattito, nei locali dell'istituto Alberghiero. Gli studenti in seguito attiveranno processi di sensibilizzazione dei coetanei secondo il modello della "peer education".

Al termine delle attività - riferisce una nota della Usl Umrbia 1 - ci sarà, presso il Digipass di Santa Maria degli Angeli (ore 12 in piazza Garibaldi), la presentazione ufficiale del progetto "Tutti in Tavola", che nasce dalla collaborazione fra l'associazione "Arcat: il Club Famiglia" e l'Istituto Alberghiero di Assisi con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e il coinvolgimento della Usl Umbria 1.

Il progetto "Tutti in Tavola" prevede la rivisitazione dei piatti più tipici dell'Umbria, alcuni scelti tra le ricette dei nonni degli studenti, in chiave salutistica senza pregiudicare il gusto: la sperimentazione pratica sarà realizzata nei laboratori dell'Istituto, affiancando i cibi con bevande anch'esse salutari a base di verdura e frutta, quest'ultimo aspetto sarà seguito da rinomati barman. (ANSA).