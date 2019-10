Bianconi propone 'budget giovane'

Si chiama "budget giovane" e ha l'obiettivo di rilanciare l'occupazione giovanile una delle proposte del programma per la candidatura di Vincenzo Bianconi alla presidenza della Regione. "I giovani, le loro idee, la loro visione e le loro competenze sono tra le più grandi risorse della nostra regione. Preoccuparci di creare per loro opportunità all'altezza delle aspettative deve essere la nostra missione", ha detto in un incontro con Udu e la Rete degli studenti medi.

Si tratta - è stato spiegato - di un budget da quattro a sette mila euro a disposizione degli under 35 per rafforzare le proprie competenze attraverso un progetto personalizzato su percorsi formativi, master, corsi di specializzazione.