Salvini visita santuario Santa Rita Cascia

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha fatto visita al Santuario di Santa Rita, a Cascia. Un incontro privato che lo ha portato a raccogliersi in preghiera davanti all'urna della santa degli "Impossibili", accanto agli altri devoti presenti all'interno della chiesa.

Dopo avere assistito per pochi minuti alla messa che in quel momento si stava celebrando, è uscito dal santuario per soffermarsi sul sagrato e sul viale per qualche selfie con i pellegrini. Poi l'incontro in piazza San Francesco con i simpatizzanti del Carroccio per sostenere la candidatura di Donatella Tesei alle regionali in Umbria del 27 ottobre.