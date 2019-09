Tante donne ad apertura stagione tartufo

Tante donne impegnate in Alto Tevere nella giornata di apertura per la ricerca della trifola, il tartufo bianco. Al quale sarà dedicata la mostra mercato in programma a Città di Castello dal primo al tre novembre.

"Come prima giornata di ricerca, è andata abbastanza bene.

Non appena la temperatura scenderà di qualche grado, penso che avremo tartufo bianco a volontà in tutta la parte nord dell'Umbria. Dopo un'estate cosi piovosa, dovremmo avere una bellissima annata" ha spiegato Elisa Ioni, 43 anni, laureata in sociologia, appassionata di turismo e promozione del territorio e una delle cercatrici di tartufo impegnate nell'apertura.

Circa il 15 per cento dei nuovi tesserini rilasciati da Comunità montana ed Afor per la ricerca del tartufo - ricordano gli organizzatori della mostra tifernate - appartengono alle donne nel territorio compreso fra Alto Chiascio e Altotevere. In totale l'esercito dei cavatori di in questa area sfiora quota 2.200.