Tajani, FI vuole essere determinante

Forza Italia "è e vuole essere determinante" per la vittoria del centro destra alle elezioni regionali in Umbria. Lo ha sottolineato il vicepresidente Antonio Tajani ad Assisi per partecipare alla presentazione dei candidati. Presenti la senatrice Donatella Tesei, indicata come presidente dalla coalizione, e i vertici del partito. Con il capolista Roberto Morroni e la coordinatrice umbra Catia Polidori.

"Abbiamo una lista competitiva - ha detto Tajani -, con tanti giovani e amministratori locali e imprenditori. Significa quindi essere l'elemento caratterizzante una coalizione che attraverso la nostra lista punta a tutelare il ceto medio. Recuperando anche nell'area del non voto gente che vuole riconquistare in questa terra il proprio spazio di libertà dopo decenni di governo di un sistema che ha occupato spazi e gestito il potere come se l'Umbria - ha concluso Tajani - fosse una vicenda privata del Partito democratico".