Assemblea legislativa il primo ottobre

L'Assemblea legislativa dell'Umbria è stata convocata per martedì 1 ottobre, alle ore 10. All'ordine del giorno: Bilancio consolidato della Regione Umbria per l'esercizio 2018; Atto di programmazione 2019 in materia di sicurezza urbana; Relazione del Comitato regionale per le comunicazioni sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno 2018. I lavori potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale youtube https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fyy25 hlcv&e=8a11e804&h=701030fc&f=n&p=y e sul sito istituzionale Alumbria.it