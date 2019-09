Fora guida lista candidato patto Pd-M5s

Andrea Fora, ex candidato alla presidenza della Regione Umbria (inizialmente appoggiato dal Pd), guiderà la lista di Vincenzo Bianconi indicato come governatore dal patto civico tra Partito democratico e M5s. Lo ha annunciato lo stesso Fora su Facebook.

"Ci aspetta un lavoro intenso - ha scritto in un post l'ex presidente di Confcooperative Umbria - per far vincere le migliori energie dell'Umbria". "Mettiamo disposizione della candidatura di Bianconi - ha quindi spiegato in un video - il cantiere civico, i progetti, i talenti e le risorse della nostra comunità che ci hanno accompagnato fino a oggi. Vincenzo è un ottima candidatura e dobbiamo anteporre ai bisogni personali quelli delle nostre comunità".

"Andrea è un valore per la nostra regione" ha commentato Bianconi. "Porteremo insieme a questa - ha aggiunto - le progettazioni delle altre liste che sostengono la mia candidatura con uno spirito di cambiamento profondo".



