Clima: giovani invadono centro Perugia

Centro di Perugia letteralmente invaso da bambini e ragazzi ma anche da tanti genitori in occasione della giornata di mobilitazione organizzata dal movimento 'Fridays For Future' per chiedere azioni forti e immediate contro i cambiamenti climatici. Gli organizzatori hanno stimato circa 4 mila presenze, dai bambini delle elementari agli universitari. "Siamo qui per loro" hanno detto alcuni dei genitori parlando del futuro dei ragazzi.

"Vogliamo giustizia climatica adesso", "facciamo resistenza per la sopravvivenza" e "Noi vogliamo un'alternativa" alcuni degli slogan che accompagnano quello "salviamo il mondo salviamo il mondo".

A Perugia la manifestazione è partita da piazza Partigiani per raggiungere il centro.



Data ultima modifica 27 settembre 2019 ore 12:45