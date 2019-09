Vigili fuoco impegnati per solidarietà

Collezionisti d'auto d'epoca al fianco della Fondazione Umberto Veronesi in occasione della seconda edizione del 'Raduno della solidarietà', organizzato per domenica, in piazza della Repubblica a Terni, dal comando provinciale dei vigili del fuoco in collaborazione con il Club Borzacchini Historic.

L'iniziativa, che quest'anno si svolgerà contemporaneamente alla Giornata nazionale del veicolo d'epoca promossa da Asi, sosterrà il progetto 'Gold for Kids', per garantire a piccoli e giovani pazienti l'accesso immediato alle terapie migliori per ogni forma di tumore. La piazza - dove sarà possibile donare alle delegazione ternana della Fondazione Veronesi - sarà 'invasa' da auto d'epoca private, della polizia di Stato e soprattutto dei vigili del fuoco, con vetture, autopompe e con l'Isotta Fraschini, una coupè deville immatricolata nel 1929, conservata presso il comando dei vigili del fuoco di Milano.