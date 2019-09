In farmacie campagna contro emicrania

Questionari per individuare possibili segnali dell'emicrania saranno a disposizione degli utenti nelle farmacie umbre per iniziativa di Federfarma Umbria, Farma service centro Italia e Novartis. Obiettivo è di indirizzare verso il corretto percorso di cura.

'Emicrania, non un semplice mal di testa' è lo slogan scelto per un'iniziativa che - riferiscono gli organizzatori - tende a far aumentare "la consapevolezza di una patologia troppo spesso sottovalutata", e che invece secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità è classificata come "prima causa di disabilità per la popolazione di età inferiore ai 50 anni".

Anche per questo la nuova campagna promossa da Federfarma Umbria e Farma Service Centro Italia, realizzata attraverso la partnership con Novartis, desidera tenere accesi i riflettori sulla malattia neurologica caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea, che differisce da persona a persona per caratteristiche, frequenza ed intensità.