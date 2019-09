In aumento nascite in ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 23 SET - Intensa attività per medici e ostetriche nell'ospedale di Perugia nell'ultimo week end: sono stati infatti 20 i parti, che rafforzano un dato in controtendenza nazionale, un incremento di nascite rispetto allo stesso periodo del 2018.

Alle 15 di lunedì 23 settembre i nati sono 1.364 rispetto ai 1.348 di 12 mesi fa. Come riferisce una nota Santa Maria della Misericordia non si tratta di un record di parti in un periodo di tempo così ristretto, ma sicuramente l'attività degli ultimi giorni permette di confermare un incremento demografico, che gli operatori sanitari prevedono possa rimanere stabile da qui alla fine dell'anno. Nel 2018 i nati erano erano stati 1.854 con un calo del 5% rispetto al 2017.

L'attività di queste ultime ore ha coinvolto una equipe medica ed ostetrica, composta dai dottori Saverio Arena, Claudia Giordano, Liliana Burnelli, Antonella Allegrucci; Rosa Maria Garofoli, Francesca Angelelli, Claudia Serafini e Laura Cicotelli.