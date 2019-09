Indagini su rapina con ferito a Foligno

Indagini in corso da parte dei carabinieri su una rapina compiuta nella serata di sabato in un supermercato di Foligno nel corso della quale il marito di una cassiera è stato ferito da alcune coltellate, seppure in maniera non grave. La notizia è riportata dai giornali locali.

Secondo quanto risulta all'ANSA, al vaglio degli investigatori ci sarebbero comunque diversi elementi utili per risalire al malvivente. Non è escluso anche le immagini del sistema di videosorveglianza.

L'uomo è entrato nel supermercato con il volto parzialmente coperto. Si è quindi diretto verso le casse cercando di impossessarsi dell'incasso. Ne è quindi nata una colluttazione con il marito della dipendente nel corso della quale l'uomo è rimasto ferito da più coltellate al collo e in altre parti del corpo. Trasportato all'ospedale di Foligno le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi.

Il rapinatore è invece fuggito con l'incasso che ammonterebbe ad alcune centinaia di euro. Sul posto è intervenuta anche la polizia.