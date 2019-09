In 560 Boston consulting per 'Cascia

(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 19 SET - Circa 560 dipendenti di Boston Consulting Group (Bcg) sono impegnati a Cascia insieme alla Fondazione Francesca Rava per la riqualificazione di alcune aree della città di Santa Rita.

La società leader nella consulenza strategica è arrivata in Valnerina con il personale delle sedi di Roma e Milano per mettersi al lavoro così da realizzare un nuovo parco giochi per bambini, sistemare la pista ciclabile, tinteggiare le scuole, piantare rose e dare vita ad altre iniziative per l'arredo urbano. Ai lavori sta partecipando anche Giuseppe Falco, amministratore delegato di Bcg Italia, Grecia, Turchia e Israele. "Questo impegno - ha detto all'ANSA - nasce dalla consapevolezza che queste terre state un po' dimenticate dal sistema Paese e da parte nostra c'è la volontà di dare un contributo concreto che è poi il modo giusto per stare vicino alle popolazioni". L'amministratore delegato ha inoltre sottolineato che "Bcg continuerà a sostenere queste terre anche in futuro". (ANSA).