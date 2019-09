Lega presenta candidati regionali Umbria

E' Valerio Mancini, presidente uscente del Gruppo in Assemblea legislativa, il capolista della Lega alle elezioni regionali in Umbria. I candidati sono stati presentati a Gubbio nel corso di un'iniziativa con il segretario del partito Matteo Salvini e la candidata presidente del centro-destra Donatella Tesei.

"Vogliamo ricostruire il futuro di questa regione" ha detto la senatrice.

"Siamo i primi a presentare la lista" ha sottolineato il segretario umbro della Lega Virginio Caparvi. "Persone libere - ha aggiunto - che non devono chinare la testa davanti a nessuno.

Non vogliamo sostituire il potere della sinistra con quello della Lega ma rendere liberi gli umbri".

Prima della presentazione dei candidati Salvini si è concesso una battuta, chiedendo ai presenti in teatro di occupare tutti i posti a sedere disponibili per permettere ai sostenitori rimasti fuori di poter entrare. "Non lasciate poltrone libere - ha scherzato - altrimenti arriva qualcuno del Pd e la occupa".



I candidati della Lega per le elezioni regionali sono: Valerio Mancini, Valeria Alessandrini, Patrizia Angeli, Daniele Carissimi, Marco Castellari, Paola Fioroni, Devid Maggiora, Enrico Melasecche Germini, David Militoni, Daniele Nicchi, Stefano Pastorelli, Francesca Peppucci, Riccardo Polli, Rossella Pomanti, Manuela Puletti, Alessia Raponi, Eugenio Rondini, Andrea Sacripanti, Cristina Sensi e Giulio Villani.

Data ultima modifica 18 settembre 2019 ore 21:09