In treno a Foligno per "Primi d'Italia"

Con Trenitalia a Foligno, per raggiungere la 21/a edizione del Festival nazionale "I Primi d'Italia", dal 26 al 29 settembre. Per il quarto anno consecutivo si rinnova la collaborazione con Trenitalia, "official carrier" dell'evento, una partnership dedicata ad una sempre crescente promozione di un turismo realmente eco-sostenibile.

Mostrando il biglietto o l'abbonamento Trenitalia regionale all'Infopoint, in piazza della Repubblica, le degustazioni nei "Villaggi del Gusto" sono a prezzo ridotto (2 euro, anziché 3, la degustazione singola; 7 euro, anziché 8, la degustazione multipla).

Inoltre, prezzo simbolico di 50 centesimi, anziché 3 euro, per l'acquisto della nuova carta servizi "Club dei Primi", valida per ottenere una degustazione omaggio, oltre a ulteriori sconti e agevolazioni.

Foligno è servita in un giorno feriale da oltre 60 treni regionali ed interregionali (24 la collegano direttamente con Roma, 19 con Ancona e 13 con Firenze e Arezzo).