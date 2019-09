Cecchini, non mi ricandido per Regione

Fernanda Cecchini non sarà candidata alle prossime elezioni regionali. Ha infatti spiegato di considerare il voto del 27 ottobre come la "scadenza conclusiva di una lunga e interessante esperienza politica ed amministrativa".

"Dopo quasi dieci anni di presenza nella giunta regionale, con la titolarità di importanti deleghe amministrative nei settori agricoltura, politiche culturali e ambientali - sottolinea Cecchini in una nota -, ritengo di avere assolto alla mia funzione con dedizione, onestà e se mi è consentito anche con competenza e sempre nell'interesse generale delle popolazioni umbre. Ciò mi è stato possibile anche per aver in precedenza ricoperto l'incarico di sindaco di Città di Castello per quasi un altro decennio". "Naturalmente - dice ancora l'assessore - non farò venire meno il mio contributo nella campagna elettorale del Pd e del centrosinistra, convinta che non si possa liquidare un importante patrimonio politico ed amministrativo".