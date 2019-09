Nuovo progetto di solidarietà per Cascia

Boston Consulting Group (Bcg) e Fondazione Francesca Rava insieme per un nuovo progetto di solidarietà a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016. Da domani fino a venerdì 20 settembre saranno a Cascia per dare vita a una serie di attività a supporto dell'arredo urbano e delle scuole della città di Santa Rita.

Ma il momento clou della tre giorni è atteso per la serata di giovedì, quando in piazzale San Francesco, tutta la comunità di Cascia sarà invitata a una grande festa in cui, alla presenza del sindaco Mario De Carolis, sarà inaugurato il nuovo parco giochi che Bcg - società leader nella consulenza strategica - realizza e dona con la collaborazione della stessa Fondazione Rava. Ai vari momenti parteciperanno anche 500 collaboratori della Boston Consulting provenienti dalle sedi italiane di Milano e Roma.