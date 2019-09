Assemblea approva risoluzione su Defr

L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza la risoluzione di accompagnamento che recepisce i contenuti del Documento di economia e finanza regionale 2020-2022. Undici i voti a favore (Pd, SeR, misto Art 1), sei contrari (misto-Ricci Presidente-Ic, Forza Italia, misto Fiorini per l'Umbria, Lega e M5s).

Approvato un emendamento alla risoluzione (di M5s, Pd, misto Art.1, Ser) che impegna la Giunta a "mettere in campo tutte le misure possibili per contrastare la povertà, la disoccupazione, la disabilità, i problemi degli anziani. Per creare valore sociale, economico, ambientale e culturale in una logica inclusiva ed equitativa".