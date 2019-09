Amanda Sandrelli apre stagione del Secci

Undici appuntamenti, compreso uno spettacolo di danza, da ottobre ad aprile, con un'ampia gamma di registri e temi: presentato questa mattina il cartellone della nuova stagione di prosa 2019/2020 del teatro Secci di Terni, organizzata dal Teatro Stabile dell'Umbria e dall'assessorato comunale alla Cultura.

Il debutto è previsto il 30 e 31 ottobre con 'La locandiera' di Goldoni, che vedrà in scena Amanda Sandrelli con la regia di Paolo Valerio e Francesco Niccolini, per poi proseguire con la 'Commedia con schianto, struttura di un fallimento tragico', di Liv Ferracchiati, in quattro serate dall'11 al 14 novembre. Il 26 e 27 novembre è in programma '1984' di George Orwell, diretto da Matthew Lenton, mentre il 4 e il 5 dicembre andrà in scena lo spettacolo del Balletto di Roma, 'Lo schiaccianoci'. Il 17 e il 18 dicembre sarà la volta di 'Nostalgia di dio' di Lucia Calamaro.