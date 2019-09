10.860 assunzioni in provincia Perugi

Sono 10.860 le unità lavorative che le imprese hanno previsto di assumere nel trimestre settembre-novembre di quest'anno, con una crescita secca di quasi il 10% (9,8%) in più rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. E' quanto emerge dai dati sui programmi occupazionali delle imprese operanti in provincia di Perugia rilevati dal Sistema Excelsior, diffusi dalla Camera di commercio di Perugia.

Nel solo mese di settembre in corso le necessità occupazionali delle imprese raggiungono quota 4.070 lavoratori, in salita di 270 unità (+7,1%) sullo scorso settembre.

"Il risultato di questo settembre - ha sottolineato Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio di Perugia - è il migliore dall'inizio dell'anno. I 4.070 posti di lavoro che le imprese hanno previsto di mettere sul mercato sono superati in termini assoluti solo dal dato di gennaio '19 (4.310 ingressi al lavoro) quando, a inizio anno, si fanno le assunzioni per coprire le necessità dell'intero anno".