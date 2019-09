Nasce l'associazione 'Umbria: We Care'

Nasce 'Umbria: We Care', associazione culturale, apolitica e no-profit che intende approfondire la conoscenza delle politiche sociali della regione Umbria, promuovendo il dibattito e proponendo soluzioni alle crescenti vulnerabilità del territorio.

Fondata e presieduta da Paola Fioroni, Cavaliere al merito della Repubblica italiana e con una lunga esperienza nel volontariato sociale che le ha permesso di entrare in contatto con le molteplici realtà del territorio regionale e non solo, l'associazione mira mediante studi, ricerche, attività formative, incontri e pubblicazioni a contribuire ad accrescere la partecipazione attiva dei cittadini, coinvolgendoli nelle dinamiche sociali del proprio territorio, dando loro voce attraverso la condivisione ed il confronto, con un occhio di riguardo anche, ma non solo, ai giovani, protagonisti di un "presente possibile per un futuro diverso".