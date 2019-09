A Città Castello 80% usano la bici

A Città di Castello quasi l'80 per cento dei cittadini usa la bici per gli spostamenti in centro e nell'immediata periferia. E' quanto emerge da una ricerca che sarà presentata in occasione della Fiera delle utopie concrete in programma dal 19 al 22 settembre.

Dati che - sottolinea il Comune - pongono la città come modello a "due ruote".

Il 20 settembre, la Fiera delle utopie concrete proporrà, insieme al team Fortebraccio e all'Unione ciclistica Città di Castello, le realtà ciclistiche più importanti dell'Altotevere, un'escursione dimostrativa in bici (anche quella elettrica). Lo farà nel primo giorno del terzo sciopero mondiale per il clima.

Intanto, domenica, il centro storico tifernate è stato preso letteralmente d'assalto da sportivi, turisti e visitatori di mostre e rassegne.