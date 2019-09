Ricordato a Terni vigile fuoco Picerno

(ANSA) - TERNI, 12 SET - Commemorato a Terni, nel giorno in cui avrebbe compiuto 63 anni, Stefano Picerno, vigile del fuoco ternano morto nella strage di mafia di via Palestro, a Milano, il 27 luglio 1993.

La celebrazione è stata organizzata, nella sede di via Proietti Divi, dal comando provinciale dei vigili del fuoco, in collaborazione con l'Associazione nazionale vigili del fuoco del corpo nazionale e con l'associazione Libera. "Per ricordare - è stato detto - il nostro importante concittadino, caduto nell'adempimento del proprio dovere e per questo insignito di medaglia doro come eroe nazionale".

Alla commemorazione, fortemente voluta dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giancarlo Cuglietta, erano presenti anche i familiari di Picerno e il vescovo di Terni, monsignor Giuseppe Piemontese.

Per l'occasione è stata organizzata anche una mostra fotografica, con ricordi di Picerno, foto storiche e di interventi del comando. (ANSA).